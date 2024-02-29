Зеленський провів нараду щодо євроінтеграції та відносин із сусідами в ЄС

Президент Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо відносин України з Європою.

«Провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку – наших відносин з Євросоюзом, – щодо завдань на цей рік і загалом по інтеграції та конкретно по відносинах із сусідами в Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності», – заявив він у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що 2024 рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу – ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки.

«І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами», – наголосив президент.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Європейська рада 14 грудня 2023 року вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Євросоюзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

У відносинах України та Польщі останнім часом є певна напруженість через блокування кордону, яке проводять польські фермери.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.