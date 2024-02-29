Близько 2200 вантажівок чекають на кордоні з Польщею – ДПСУ

На кордоні з Польщею в черзі чекають близько 2200 вантажівок, повідомив 29 лютого в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин», – розповів речник.

За його словами, на пункті пропуску «Ягодин» польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.