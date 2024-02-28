Затримання журналіста Ткача в Польщі: в поліції підтвердили «заходи зі встановлення особи»

Поліція Польщі заявила, що 27 лютого проводила дії з «встановлення особи» на польському кордоні, вказано на сторінці Люблінського гарнізону у соцмережі Х. Хоча в повідомленні не зазначені імена українських медійників, заява з’явилася на тлі новини про затримання біля польсько-білоруського кордону журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом із оператором.

«Офіцери поліції Люблінського гарнізону вжили заходів у зв’язку з необхідністю встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців», – вказано у повідомленні.

Правоохоронці додали, що «після з’ясування особи люди покинули відділення поліції».

Увечері 27 лютого польська поліція заявила, що не затримувала українських журналістів – про це повідомили в поліції Підляського воєводства, яке межує з Білоруссю. Пресслужба відомства назвала ці повідомлення «фейковими новинами».

Раніше видання «Українська правда» повідомило про затримання журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі.

Як згодом повідомив сам Ткач, його та колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Також журналіст помітив, що після повернення техніки «відео частково повидаляли».

Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Наразі посольство України в Польщі публічно не коментувало ситуацію.

Михайло Ткач – відомий український журналіст-розслідувач, кореспондент видання «Українська правда». Також був журналістом програми розслідувань Радіо Свобода «Схеми». Неодноразово повідомляв про перешкоджання журналістській діяльності та прослуховування. У листопаді 2023 року на Ткача було скоєно напад невідомими поблизу Києва під час чергового розслідування.