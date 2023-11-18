Журналіст Михайло Ткач каже про напад на нього під час зйомок на Київщині

Журналіст «Української правди» розповів про те, що на нього було скоєно напад біля ресторану «Тандир» у Козині.

У коментарі УП він уточнив, що ввечері в п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20, він та його колеги «займалися зйомкою біля ресторану «Тандир» у Козині, потім вони помітили там автомобілі та колишніх високопосадовців з Офісу генпрокурора».

Під час зйомки «охорона одного з відвідувачів помітила журналістів, почала висвітлювати їх далеким світлом та блокувати їхній автомобіль», уточнив Ткач.

Ткач розповів, що коли він вийшов із машини та представився журналістом «Української правди», охоронці «почали його оточувати». Один із охоронців «ударив його камеру і завдав удару самому Ткачу».

Це вже не перший напад на знімальну групу журналіста.

13 лютого 2022 року в Дніпрі невідомі особи скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача. Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів.

15 лютого колишній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що усі особи, причетні до порушення прав журналістів, установлені й будуть притягнуті до відповідальності.

16 лютого правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у справі про напад на журналістів інтернет-видання «Українська правда», членів знімальної групи Михайла Ткача.