Напад на знімальну групу Ткача: ДБР не повідомило, чи перевіряє повідомлення про бездіяльність поліції

Державне бюро розслідувань не повідомило на запит Радіо Свобода, чи перевіряє публічну заяву журналіста «Української правди» Михайла Ткача про те, що поліція не завадила нападу на його знімальну групу.

Про це йдеться у відповіді на запит, отриманому від виконувача обов’язків начальника відділу запитів Управління забезпечення діяльності ДБР Андрія Лесика.

Запит стосувався того, чи відомо ДБР про присутність поліцейських чи правоохоронців на місці нападу на журналістів та про їхнє не втручання під час нападу й погроз оператору «Української правди».

Як пояснили в ДБР, закон «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на доступ до інформації або документів, створених під час здійснення досудового розслідування. Такі відомості можна розголошувати тільки з письмового дозволу слідчого чи прокурора.

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При цьому про наявність чи відсутність такого розслідування у Бюро не повідомляють.

Журналіст Михайло Ткач повідомив Радіо Свобода, що видання не зверталося напряму до ДБР із заявою щодо поліцейських. При цьому підставою для початку внесення досудового розслідування може бути і самостійне виявлення правоохоронцями публічно поширеної інформації.

Ткач 14 лютого заявив, що напад на його знімальну групу відбувся в присутності поліції, яка не завадила їм погрожувати журналістам, а потім залишити місце подій.

Він також звернув увагу на те, що правоохоронці досі не оприлюднили звіт щодо нападу, який анонсував голова Нацполіції Ігор Клименко 16 лютого. Тоді він заявляв, що результати поліції у цій справі оприлюднять «завтра».

13 лютого у Дніпрі невідомі особи скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів. Правоохоронці 16 лютого повідомили про підозру трьом особам у справі про напад.

15 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що усі особи, причетні до порушення прав журналістів, установлені й будуть притягнуті до відповідальності.