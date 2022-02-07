У Мінську екскореспондента Радіо Свобода засудили до 13 днів арешту

У Мінську 7 лютого відбувся суд над колишнім фотокореспондентом білоруської служби Радіо Свобода Владом Гридзіним.

Фрунзенський районний суд столиці Білорусі розглянув справу Гридзіна за статтею про «непокору законному розпорядженню чи вимозі посадової особи при виконанні нею службових обов’язків». Суддя Тетяна Палулех засудила фотографа до 13 діб арешту.

Гридзіна звинуватили в тому, що 4 лютого 2022 року під час обшуку на вулиці Ігнатовського він нібито «не підкорився законним розпорядженням міліціонера Мінського міськвиконкому Сазонова та не впустив його до квартири».

Поліція повідомила про обшук 24 січня. Також у матеріалах справи міститься постанова про проведення обшуку у кримінальній справі щодо «масових заворушень» за участю близько тисячі підозрюваних.

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За словами родичів, Влад перестав виходити на зв’язок у п’ятницю, 4 лютого. Лише 6 лютого вони дізналися, що Гридзіна затримали і тримали в слідчому ізоляторі на Окрестіна. Рідні зайшли до нього додому і побачили сліди обшуку: речі розкидані, на підлозі сміття, ноутбука та фотоапарата немає. На дверях – у кімнаті та біля входу – висіла свіжо наклеєна наклейка з написаним телефоном адвоката.

Влад Гридзін працював фотокореспондентом Радіо Свобода, поки 29 серпня 2020 року влада не позбавила його та ще трьох білоруських журналістів акредитації.

У вересні 2020 року Гридзін був затриманий під час виконання журналістських обов’язків і провів 11 діб у СІЗО на Окрестіна.

Він став переможцем і призером конкурсу Belarus Press Photo, його фотографії опублікували світові агентства та медіа.