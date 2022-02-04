Журналістка «Нової газети» заявила, що залишає Росію через погрози з Чечні

Журналістка «Нової газети» Олена Мілашина заявила, що вирішила виїхати з Росії на тлі погроз із боку керівництва Чечні. За її словами, на цьому наполягали головний редактор видання Дмитро Муратов і «досить високопоставлені джерела», які вважають загрозу особистій безпеці журналістки «високою».

Мілашина при цьому наголосила, що, незважаючи на ухвалене рішення, продовжить свою роботу.

Раніше голова Чечні Рамзан Кадиров назвав журналістку «Нової газети», а також члена Ради з прав людини при президенті Росії Ігоря Каляпіна «терористами», закликавши затримати їх.

Кадиров також заявив, що влада Чечні «завжди знищувала терористів та їхніх пособників, між якими немає жодної різниці».

Із погрозами виступив і найближчий соратник Кадирова, депутат Держдуми Росії Адам Делімханов. У відповідь «Нова газета» звернулася до Слідчого комітету Росії з вимогою відкрити проти чеченського керівництва кримінальну справу щодо розпалювання ненависті.

Олена Мілашина, яка регулярно пише про проблеми прав людини у Чечні, зазначила, що «не знає, хто більш небезпечна людина – Рамзан Кадиров чи Адам Делімханов».

У жовтні 2006 року в Москві вбили журналістку «Нової газети» Анну Політковську, яка також займалася проблемами прав людини в Чечні і відкрито критикувала Рамзана Кадирова і Володимира Путіна.

У червні 2014 року Московський міський суд засудив до тривалих термінів ув’язнення організаторів і виконавців убивства, проте замовників злочину так і не встановили.

У жовтні минулого року закінчився термін давності у справі про вбивство – таким чином, замовники офіційно уникли відповідальності. У «Новій газеті» вважають, що сліди злочину ведуть до керівництва Чечні, від якого Політковська неодноразово отримувала погрози.