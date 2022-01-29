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Норвезькі депутати висунули кандидатуру Тихановської на Нобелівську премію миру

Це вже не перше висування кандидатури екскандидатки у президенти Білорусі

Норвезькі парламентарії Олауг Буллестад, лідер Християнсько-демократичної партії, та Хорек Ельвенес, представник Консервативної партії, висунули екскандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року, написав у твітері напередодні її радник Франак Вячорка.

За його словами, це визнання для всіх білорусів, які продовжують виборювати свободу.

На Нобелівську премію миру 2021 року Світлану Тихановську висував раніше президент Литви Гітанас Науседа. До того Тихановську та її соратниць Марію Колеснікову та Вероніку Цепкало висунув на премію Гейр Тоскедал, член норвезького парламенту від Християнсько-демократичної партії, – «за їхню боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони є натхненницями мирних опозиційних протестів проти нелегітимного режиму».

У 2021 році на премію миру подали 329 заявок: 234 особи та 95 організацій. 8 листопада стало відомо, що її отримали головний редактор «Нової газети». Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Ресса.

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