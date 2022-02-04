YouTube заблокував канали «Перший незалежний» та Ukrlife

Платформа YouTube заблокувала канали «Перший незалежний» та UkrLive соратників народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

Наразі канал «Перший незалежний» недоступний, за повідомленням платформи, у відповідності до політики YouTube.

На своєму сайті канал повідомив про блокування також UkrLive, назвавши це рішення «цензурою» і заявивши, що канали вже почали мовлення на інших майданчиках на YouTube.

Як повідомило онлайн-видання «Детектор медіа», канали заблокували 4 лютого.

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У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 грудня про санкції проти телеканалів «Перший незалежний» і UkrLive соратників народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

Санкції строком на п’ять років запроваджені проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеного співробітниками закритих телеканалів Медведчука, ТОВ «Тайм Медіа» і ТОВ «Телепростір». За даними «Детектор медіа», компанії пов’язані з народними депутатами з «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.