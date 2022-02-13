УП заявила про напад на знімальну групу в Дніпрі

Видання «Українська правда» заявило, що невідомі скоїли напад на знімальну групу під час зйомок в аеропорту Дніпра.

За інформацією видання, відеооператор Ярослав Бондаренко виконував редакційне завдання у неділю 13 лютого, коли до нього підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли оператор відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив його назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті. У цей час інший невідомий почав заламувати руки водію УП.

«Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона», – написав у Фейсбуці керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач.

Поліція поки ніяк не прокоментувала цей інцидент.