Учасники круглого столу з нападником на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» кажуть, що їх ввели в оману

Андрій Гливка та Василь Горбаль, які втратили посади радників міністра фінансів Сергія Марченка після участі у круглому столі з обвинуваченим у нападі на журналістів в «Укрексімбанку», прокоментували свою участь у події. Василь Горбаль заявив, що його ввів в оману Дмитро Раімов, представник «Агенції кризових комунікацій», яка й організувала захід, де спікером виступив ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімсімбанку» Ігор Тельбізов, який, зокрема, пообіцяв стати засновником «стипендіальної програми для журналістів-розслідувачів».

У своєму дописі у фейсбуці Горбаль, який також є членом ради Національного банку України, написав, що після круглого столу «Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року» у нього залишився «дивний і неприємний післясмак», а відповідаючи на запитання у коментарях про свою присутність на заході, відповів:, що це була «маніпулятивна спроба відбілити одного з учасників інциденту в Укрексімбанку».

«Мені прикро, що дав ввести себе в оману щодо мети заходу Дмитру Раімову, що запросив мене. Хоча мій виступ і дисонував з загальним фотом дискусії, все решта залишиться на совісті організаторів і явно не покращить взаємну довіру. Те, що захід ініційований Тельбізовим не анонсувалось, а місце проведення «розслабило» навіть мене з моїм досвідом», – написав Горбаль.

Дмитро Раімов це твердження наразі не коментував.

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Андрій Гливка, якого також звільнили з посади радника через участь у події, написав у фейсбуці, що відвідав «круглий стіл на запрошення товариша», а темою, з його слів, мала бути комунікація банків з журналістами та суспільством. Він також повідомив, що попередив організаторів, що не представлятиме Міністерство фінансів.

«Прийшовши на захід і побачивши табличку з моїм ім’ям – знову наголосив на самому заході, що не говорю від імені Мінфіну. Матеріали, які вийшли після, не відображають позицію Мінфіну та міністра. Вважаю, що це неприпустимо! Написав заяву на звільнення, яку прийняв міністр», – написав Андрій Гливка.

Гливка також подякував міністру фінансів Сергію Марченку «за підтримку та можливість працювати в чудовій команді».

Ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов під час круглого столу заявив, зокрема, що шкодує про напад на журналістів та назвав ситуацію «ганебною». Після чого повідомив, що збирається стати засновником «стипендіальної програми для журналістів розслідувачів», повідомляє «Детектор медіа».

Подія відбулася у Національній спілці журналістів України 29 грудня. В анонсі НСЖУ було зазначено, що «до обговорення запрошені учасники інциденту та їх захисники», однак згодом анонс видалили. Керівниця проєкту «Схеми» Наталка Седлецька повідомила, що нікого з представників редакції або адвокатів потерпілих на подію не запросили. Згодом НСЖУ видалила анонс події зі свого сайту.

Ввечері 29 грудня стало відомо, що міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля, які були учасниками заходу «Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року» з одним із нападників на журналістів проєкту «Схеми» Ігорем Тельбізовим, повідомив «Детектор медіа».

Ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» разом з колишнім начальником управління внутрішньої безпеки банку Олегом Осіповим є обвинуваченими у кримінальному провадженні за статтею 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, скоєного посадовою особою з використанням свого службового становища) та статтею 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які спричинили фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень) КК України. Справу розглядає Голосіївський суд столиці.

Разом з ними по справі проходять ексголова правління банку Євген Мецгер та його колишній прессекретар Володимир Пікалов. Їхні дії кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу.

Під час судових засідань ніхто з обвинувачених своєї вини у нападі на журналістів «Схем» не визнав. Наступне засідання призначене на 16:30 17 січня.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.