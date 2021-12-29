Учасник нападу в «Укрексімбанку» зустрівся з журналістами. «Схеми» до дискусії не запрошували

Учасник нападу в «Укрексімбанку» обіцяє стипендії журналістам-початківцям і розслідувачам. Про це ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімсімбанку» Ігор Тельбізов заявив 29 грудня під час заходу під назвою «Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року», повідомляє видання Детектор медіа.

У «круглому столі», присвяченому інциденту з нападом на журналістів «Схем» у кабінеті голови правління «Укрексімбанку», де Тельбізов є серед обвинувачених, взяли участь журналісти, а також член ради НБУ Василь Горбаль, радник Міністерства фінансів Андрій Гливка і Дмитро Раімов як представник «Агенції кризових комунікацій», яка і організувала цей захід.

Захід відбувся у приміщенні Національної спілки журналістів України. В анонсі заходу НСЖУ зазначено, що «до обговорення запрошені учасники інциденту та їх захисники».

Керівниця проекту «Схем» Наталка Седлецька повідомила, що нікого з представників редакції або адвокатів потерпілих не запрошували до участі у заході.

Як повідомляє «Детектор медіа», Ігор Тельбізов заявив, що шкодує про напад на журналістів та назвав ситуацію «ганебною». Після чого повідомив, що збирається стати засновником «стипендіальної програми для журналістів розслідувачів».

«Я вперше познайомився із журналістами в роботі. Журналістика одна з найважливіших професій. Я докладу всіх зусиль для недопущення подібних ситуацій надалі», – додав Тельбізов.

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Ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» разом з колишнім начальником управління внутрішньої безпеки банку Олегом Осіповим є обвинуваченими у кримінальному провадженні за статтею 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, скоєного посадовою особою з використанням свого службового становища) та статтею 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які спричинили фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень) КК України. Справу розглядає Голосіївський суд столиці.

Разом з ними по справі проходять ексголова правління банку Євген Мецгер та його колишній прессекретар Володимир Пікалов. Їхні дії кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу.

Під час судових засідань ніхто з обвинувачених своєї вини у нападі на журналістів «Схем» не визнав. Наступне засідання призначене на 16:30 17 січня.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.