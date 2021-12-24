Нардеп з ОПЗЖ Чорний свідчив у справі нападу охоронців Медведчука на знімальну групу «Схем»

Народний депутат з фракції «Опозиційна платформа-за життя» Віктор Чорний вперше у суді дав покази у справі нападу охоронців детективної компанії «Шторм», якою раніше він керував, на знімальну групу програми «Схеми»(спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший). Інцидент стався 7 листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», коли туди прилетів борт Віктора Медведчука.

На засіданні суду Чорний підкреслив, що Медведчук на той момент «не був публічною особою», повідомив про результати службового розслідування відносно дій співробітників «Шторму» та, водночас, заявив, що, як колишній директор, «може вибачитися за той інцидент». Засідання відбулось у Солом’янському районному суді Києва 23 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

Під час засідання Віктор Чорний підкреслив, що Віктор Медведчук в той період, коли його приліт фіксувала знімальна група, «не був публічною чи політичною особою» і, відповідно «ніякого дозволу на зйомку не давав».

Водночас, як йшлося у розслідуванні «Схем», лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна Медведчук у той час був також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва. Про цю його роль говорив і Петро Порошенко. Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має виняткове право на прямі перельоти до Росії. Однак, як виявили журналісти в попередньому розслідуванні, він користувався цим правом також і з приватних питань.

«На жаль, Україна така країна, де всі говорять, що хочуть… Я просто вам кажу, якщо є документи, які підтверджують, що він (Медведчук – ред.) мав таке доручення чи такі повноваження, оце є доказом. А те, що там 5-тий президент говорив, який сьогодні десь в бігах, про що тут можна взагалі сперечатись» – заявив у суді депутат.

Чорний повідомив, що 7 листопада 2017 року особисту безпеку родини Віктора Медведчука забезпечували працівники Державної служби охорони, а співробітники «Шторму», за його словами, відповідали за охорону «по периметру».

На запитання представника потерпілих щодо використання охоронцями Медведчука парасольок та ліхтарів, що заважало журналістам здійснювати відеозйомку, Чорний відповів:

«Я бачу, що будь-яка охорона, яка здійснює охорону, вона парасольки використовує, щоб не закидали якимись речами, щоб зеленкою не облили і таке інше. В практиці охоронних компаній парасольки для захисту свого клієнта використовуються однозначно. Ліхтарики зрозуміло – якщо темно, то треба присвітити, щоб побачити хто це, посвідчення подивитися».

На уточнення щодо посадових інструкцій охоронців Медведчука, які перешкоджали роботі знімальної групи «Схем», депутат зазначив: «Як тодішній директор можу, як-то кажуть, вибачитися перед вами за цей інцидент».

Водночас, він додав, що у детективній охоронній компанії після інциденту біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» провели власне службове розслідування і, за словами Чорного, дійшли висновку, що в діях співробітників «порушень законодавства не виявлено».

Адвокатка журналістів Віра Крат відзначила: «Маю надію, що на початку наступного року розгляд справи буде завершено. Сторона обвинувачення і потерпілі належним чином доводять пред’явлене обвинувачення».

Справа перебуває в суді з лютого 2018 року. На сьогодні досліджені докази, представлені стороною обвинувачення – відео, письмові докази, допитано свідків і потерпілих. За словами адвокатки, залишився допит обвинуваченого, і докази сторони захисту.

Дмитро Дорошенко – єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Цей чоловік – один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року здійснив напад на знімальну групу «Схем» біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», коли журналісти знімали розслідування про прямі перельоти Віктора Медведчука до Москви – тоді охоронці політика, в масках і балаклавах, накинулися на журналіста Михайла Ткача і оператора Кирила Лазаревича. Дмитро Дорошенко провину не визнає.

На відео журналісти зафіксували, як охоронці підприємця кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці у Києві по вулиці Медова, біля VIP-терміналу аеропорту «Київ».