«Схеми» оприлюднили відео нападу охоронців Медведчука на їхню знімальну групу біля аеропорту в «Жулянах»

Відео нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу оприлюднила редакція програми журналістських розслідувань «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Інцидент стався ввечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука.

З відео видно, як охоронці підприємця у масках та балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки та кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалось в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

7 листопада 2017 року. Аеропорт «Київ». VIP-термінал. Відео нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу програми «Схеми».

На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від’їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомкам, в цей момент автомобілі Медведчука швидко залишити територію аеропорту.

При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Це також зафіксовано журналістами програми «Схеми».

Це відео, пояснюють у редакції програми, знято на кілька камер та зафіксоване автомобільним реєстратором. Адже це не перший випадок зухвалого перешкоджання журналістській діяльності з боку охоронців Медведчука протягом останніх тижнів, тому цього разу на зйомки відправили одразу кілька знімальних груп.

«Усе це трапилось біля VIP-терміналу аеропорту в Жулянах, з якого Медведчук на виключних умовах відлітає напряму до Росії та назад на своєму літаку, попри заборону прямого авіасполучення. Протягом останніх тижнів його охоронці регулярно винаходили нові й нові методи, як перешкодити нашій зйомці. Але цього разу в Жуляни була відрядження не одна, а кілька знімальних груп «Схем». Протизаконнна діяльність охоронців Медведчука при його повній мовчазній згоді була ретельно зафіксована», – заявила головний редактор програми розслідувань Наталка Седлецька.

Розслідування про перельоти Медведчука, а також про інцидент із його охоронцями біля аеропроту заплановане до виходу в ефір 9 листопада на каналі «UA:Перший» о 20:25 у програмі «Схеми».

Ввечері 7 листопада журналіст Михайло Ткач заявив про перешкоджання діяльності журналістів із боку охорони Віктора Медведчука.

Як написав він у Facebook, це сталося біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». «Люди, які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності. Били ліктями, штовхали, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук. Наше авто з реєстратором заблокували, щоб завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід із терміналу», – написав він.

Національна спілка журналістів України засудила напад на журналістів та вимагає від правоохоронців провести оперативне розслідування інциденту і домогтися покарання нападників на журналістів.

Офіс Віктора Медведчука поки ніяк не коментує інцидент.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.

Тоді ж у прес-службі громадського руху «Український вибір – Право народу» на запит програми «Схеми» повідомили, що дозвіл на пряме авіасполучення від української та російської влади Віктор Медведчук отримує для проведення офіційних переговорів.

При цьому, за повідомленнями, в Росії Медведчука бачили і на інших заходах, зокрема з участю Путіна. Наразі не відомо, чи на ті заходи він також діставався прямими польотами з України в Росію.