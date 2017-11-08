НСЖУ засуджує черговий напад на журналістів «Схем»

Національна спілка журналістів України засуджує черговий напад на журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», що стався ввечері 7 листопада біля аеропорту «Київ».

Спілка журналістів вимагає від правоохоронців провести оперативне розслідування інциденту і домогтися покарання нападників на журналістів.

НСЖУ заявляє, що поінформує міжнародних партнерів – Європейську і Міжнародну федерації журналістів, бюро представника ОБСЄ з питань свободи медіа – про черговий прояв агресії щодо журналістів програми «Схеми».

За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, новий напад на знімальну групу розслідувача Михайла Ткача є ілюстрацію системної безкарності за злочини проти журналістів в Україні.

«Очевидно, що журналісти-розслідувачі в Україні перебувають у групі великого ризику. Порушуючи незручні для політиків чи посадовців або бізнесменів теми, наші колеги наражаються на фізичну агресію, ризикують здоров’ям і життям. При цьому правоохоронці не лише ефективно не карають нападників, а й самі задають модель брутального реагування на професійну роботу журналістів», – заявив Томіленко.

Журналіст програми журналістських розслідувань «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», Михайло Ткач 7 листопада ввечері заявив про перешкоджання діяльності журналістів із боку охорони Віктора Медведчука.

Як написав він у Facebook, це сталося біля ВІП-терміналу аеропорту «Київ». «Люди, які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності. Били ліктями, штовхали, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук. Наше авто з реєстратором заблокували, щоб завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії і вихід із терміналу», – написав Ткач.

Офіс Медведчука ситуацію не коментував.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Іще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.

Тоді ж у прес-службі громадського руху «Український вибір – Право народу» на запит програми «Схеми» повідомили, що дозвіл на пряме авіасполучення від української та російської влади Віктор Медведчук отримує для проведення офіційних переговорів.

При цьому, за повідомленнями, в Росії Медведчука бачили і на інших заходах, зокрема з участю Путіна. Наразі не відомо, чи на ті заходи він також діставався прямими польотами з України в Росію.

Це не перший випадок перешкоджання роботі журналістів «Схем». У вересні представники Управління державної охорони перешкоджали зйомці знімальною групою «Схем» під час святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка.

20 жовтня редакція програми повідомила про те, що за її журналістом Олександром Чорноваловим здійснюється зовнішнє спостереження.