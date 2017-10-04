Трьох офіцерів УДО притягнуто до дисциплінарної відповідальності за напад на журналістів «Схем» – Гелетей

Трьох військовослужбовців Управління державної охорони України притягнуто до дисциплінарної відповідальності за перешкоджання зйомці знімальною групою програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») під час святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка. Про це йдеться на сайті УДО.

«За недотримання вимоги Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» захищати і поважати конституційні права і свободи людини і громадянина, бути зразком високої культури, скромності та витримки і за порушення вимоги Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, відповідно до якої військовослужбовець повинен бути зразком високої культури, скромності й витримки, двоє офіцерів-учасників інциденту та їх керівник притягнуті до дисциплінарної відповідальності», – написав у Facebook начальник управління УДО Валерій Гелетей та додав, що із особовим складом провели додаткові заняття щодо дотримання правил військової ввічливості та поведінки військовослужбовців.

Також на сайті управління повідомляється, що найближчим часом планується «круглий стіл» з експертами в галузі взаємодії із засобами масової інформації та представниками ЗМІ для вироблення превентивних механізмів, аби у майбутньому уникнути подібних інцидентів.

Закрита вечірка з нагоди весілля сина генерального прокурора відбулася 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка скоїли фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. В результаті оператор «Схем» Борис Троценко зазнав струсу мозку і пошкодження руки.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Під час зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

Начальник УДО пояснив дії своїх підлеглих тим, що «цей військовослужбовець спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.