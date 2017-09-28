Начальник УДО Гелетей залучив підлеглих як обслуговуючий персонал на власному ювілеї – «Схеми»

Працівники Управління держохорони виконували функції обслуговуючого персоналу на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Це зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший).

Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

Святкування відбулось 28 серпня у Будинку офіційних прийомів Державного управління справами у центрі Києва за адресою Грушевського, 22.

Безперешкодний в’їзд та виїзд гостей зі свята забезпечували співробітники Нацполіції, які для цього вимикали світлофори та поставили регулювальника.

Серед тих, хто завітав на день народження Гелетея, були міністр молоді і спорту Ігор Жданов, віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко, голова ЦВК Михайло Охендовський, керівник держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов, низка голів вищих судів (Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько), екс-прем’єр Арсеній Яценюк, нинішній очільник уряду Володимир Гройсман, спікер парламенту Андрій Парубій та генпрокурор Юрій Луценко. Саме на весіллі сина останнього за виконанням невластивих їм функцій також були помічені співробітники Управління держохорони.

«Схеми» запитали у Валерія Гелетея, для чого працівників держохорони так масово використали для обслуговування його приватного банкету. Але він не побачив у цьому жодних суперечностей: «Я маю право на те, щоб відсвяткувати в тому форматі, кого я охороняю, кому я забезпечую безпеку, з ким я спілкуюся, від життя яких залежить моя доля. Де б це не було: перукарня, будь-які інші місця. Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень».

При цьому сам Валерій Гелетей як очільник УДО не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини. Всупереч цьому він не тільки використовує працівників УДО в цілях власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини.

Журналісти «Схем» зафіксували, як один з держохоронців – Олександр Зубко – підвозив на святкування дружину, молодшого сина та невістку Гелетея. Виявилось, що членів родини очільника УДО він возить систематично напостійній основі. Наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.

«Зубко – не особистий водій родичів Валерія Гелетея, якому вони платять власні кошти. Він головний спеціаліст автотранспортного Управління держохорони, який отримує більше 10 тисяч гривень зарплатні із держбюджету щомісяця. І законом такі обов’язки, як транспортування містом сина свого начальника, на нього не покладені», – йдеться в сюжеті.