Цеголко про напад співробітників УДО на журналістів «Схем»: винні мають бути покарані

Винні в інциденті, що стався з журналістами програми «Схеми» 16 вересня під Києвом, мають бути покарані. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник президента України Святослав Цеголко.

«Виступ пана Гелетея не означає завершення розслідування. Винні в інциденті з журналістами обов’язково мають бути покарані», – сказав Цеголко.

Інцидент між журналістами програми «Схеми» та співробітниками УДО стався у ніч на 16 вересня біля одного з ресторанних комплексів під Києвом, де, за інформацією журналістів, святкували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка Олександра. У момент, коли закриту вечірку мав залишити президент України Петро Порошенко, працівники УДО напали на знімальну групу програми, в результаті чого оператор Борис Троценко зазнав струсу мозку та пошкодження руки. Журналісти написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності.

За даними журналістів, президент відвідував святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра. Окрім президента, закриту вечірку відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар національної інвестиційної ради Борис Ложкін, мер Києва Віталій Кличко і ще низка народних депутатів та можновладців.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент.Під час зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

Крім того, комітет Верховної Ради з питань свободи слова і інформаційної політики розглянув на своєму засіданні питання нападу співробітників УДО на журналістів. Голова комітету Вікторія Сюмар висловила сподівання, що службове розслідування нападу буде продовжене.