На знімальну групу «Схем» скоїли напад співробітники УДО

Співробітники Державного управління охорони скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанів у Конча-Заспі, що під Києвом. У закладі в цей час перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

«Ми були за 5 метрів від дороги, біля лісу, де на нас накинулись співробітники УДО, які повалили оператора. Ми вирвалися на дорогу. У оператора болить рука, а я поки нічого не відчуваю», – повідомляє журналіст проекту Михайло Ткач.

При цьому він додає, що при спробі викликати поліцію співробітники УДО знову на них напали.

«Я зірвав виклик і почав це знімати», – говорить Михайло.

«Схеми» – це спільний проект журналістських розслідувань Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».