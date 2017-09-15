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16 Вересень 2017, Київ 01:30
Новини | Свобода слова

На знімальну групу «Схем» скоїли напад співробітники УДО

Напад співробітників УДО на знімальну групу програми «Схеми», 15 вересня 2017 року

Співробітники Державного управління охорони скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанів у Конча-Заспі, що під Києвом. У закладі в цей час перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

«Ми були за 5 метрів від дороги, біля лісу, де на нас накинулись співробітники УДО, які повалили оператора. Ми вирвалися на дорогу. У оператора болить рука, а я поки нічого не відчуваю», – повідомляє журналіст проекту Михайло Ткач.

При цьому він додає, що при спробі викликати поліцію співробітники УДО знову на них напали.

«Я зірвав виклик і почав це знімати», – говорить Михайло.

«Схеми» – це спільний проект журналістських розслідувань Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

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