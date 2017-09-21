На весіллі сина Луценка гуляли Порошенко, Аваков, Гройсман і Турчинов – «Схеми»

На весіллі старшого сина генерального прокурора України Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів та народних депутатів. Про це йдеться в матеріалі «Весілля по-генпрокурорськи», під час зйомок якого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зазнали нападу з боку працівників Управління державної охорони.

Святкування відбулось 15 вересня у заміському комплексі під Києвом. Окрім президента Петра Порошенка, який прибув разом із дружиною, журналісти зафіксували на святкуванні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка, віце-спікера парламенту Ірину Геращенко, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра юстиції Павла Петренка.

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Також на весіллі відгуляла низка народних депутатів, зокрема депутати від «Блоку Петра Порошенка» Гліб Загорій, Сергій Трегубенко, Олександр Третьяков та народний обранець від «Народного фронту» Андрій Іванчук.

А також тут був помічений позафракційний депутат Андрій Деркач, колишній «регіонал», який голосував за так звані «диктаторські закони 16-го січня».

Окрім того, журналісти зафіксували на святкуванні весілля сина генпрокурора заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка» народного депутата Ігоря Кононенка, екс-голову Адміністрації президента, а нині секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна та секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Усі троє залишили свято одночасно.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати змоги зафіксувати події на відео. Затуляли в’їзд на відкриту парковку ресторану відомчими автівками. А під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Схем Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: «Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.