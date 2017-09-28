Працівник УДО возить родичів Гелетея на авто тестя-пенсіонера вартістю 70 тисяч доларів – «Схеми»

Начальник управління державної охорони України Валерій Гелетей використовує штатного працівника УДО Олександра Зубка як приватного водія для членів своєї родини, хоча це не передбачено законом. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти зафіксували, як Олександр Зубко возить дружину, сина та невістку свого начальника на дорогому автомобілі Audi Q7 2016 року випуску, вартістю щонайменше у 70 тисяч доларів. Цього авто немає у декларації посадовця.

На цьому ж автомобілі працівник УДО привозить до школи сина Гелетея Віктора.

І забирає його додому.

Офіційно Олександр Зубко є головним спеціалістом автотранспортного відділу Управління держохорони і отримує з держбюджету щомісяця понад 10 тисяч гривень зарплатні. Обов’язок транспортування містом родичів свого керівника законом на нього не покладений.

Audi Q7, якою возять родину Валерія Гелетея, немає у його декларації у відомостях про право користування і володіння його чи членів його родини.

Автівка оформлена на 70-річного тестя Гелетея, пенсіонера Олександра Поповича. До виходу на пенсію чоловік працював у газконторі міста Бровари, що під Києвом. Попович пояснив журналістам походженням коштів на авто так: «Частину коштів діти дали, частину я вклав. Я квіти садив, теплицями займався».

«Схеми» надіслали запит до очільника УДО, у якому поцікавились, на якій підставі той використовує свого підлеглого як приватного водія для членів родини, чому дорогий автомобіль, на якому возять його сина, відсутній у його декларації, та звідки насправді гроші у його тестя-пенсіонера на цю коштовну автівку. Відповіді на запит до виходу програми в ефір не надійшло.



Журналісти зазначають, що сам Валерій Гелетей як очільник УДО не є охоронюваною законом особою. Супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини. Всупереч цьому, він не тільки використовує працівників УДО з метою власної фізичної охорони та як приватних водіїв для своєї родини.

Журналісти «Схем» також стали свідками, як 28 серпня Валерій Гелетей масово залучив підлеглих для організації святкування свого ювілею у центрі Києва.

Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

За словами юриста громадської організації «Центр протидії корупції» Андрія Савіна, усе це може свідчити про перевищення Валерієм Гелетеєм службових повноважень: «Є ознаки виходу за рамки своїх повноважень. Це дійсно використання своїх підлеглих щодо залучення їх до забезпечення святкування свого дня народження. Використовувати офіцерів цієї служби як обслугу – це є неприпустимо».

На святкуванні дня народження Гелетея були як гості, серед інших, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, голова Верховного суду, генеральний прокурор – відповідно до закону, УДО забезпечує охорону, зокрема, цих осіб у місцях їхнього постійного і тимчасового перебування.