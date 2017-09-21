Весілля сина Луценка обслуговували автомобілі ГПУ і охороняли сили УДО – «Схеми»

Святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра обслуговували службові автомобілі генеральної прокуратури, активну участь в організації свята взяли працівники Управління державної охорони. Про це йдеться у матеріалі «Весілля по-генпрокурорськи», під час зйомок якого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зазнали нападу з боку працівників УДО.

Закрита вечірка з нагоди весілля відбулась 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати як автомобіль Toyota Camry з номерним знаком АА0001СК, зареєстрований на Генеральну прокуратуру України, забирає з вечірки візажиста Юлію Джулай.

​На її сторінці у мережі Facebook у день святкування є допис з фотографією перепустки, де зазначено що Юлія – «візажист нареченої».

Також журналістам вдалося зафіксувати як у мікроавтобус з номерним знаком АА0013МО, зареєстрований на Генеральну прокуратуру України, співробітники УДО виносили та складали весільні подарунки, зокрема, великі портрети молодят. Згодом мікроавтобус з подарунками залишив заклад.

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​На запит журналістів в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ повідомили: «Присутність автомобілів Генеральної прокуратури України у місцях тимчасового перебування генерального прокурора України жодним чином не свідчить про їх використання у приватних цілях, а обумовлюється необхідністю забезпечення державної охорони генерального прокурора України та членів його сім’ї».

Також в організації та обслуговуванні приватного заходу родини генпрокурора Луценка активну участь брали співробітники Управління державної охорони. Державні охоронці рухали фішки на заїзді та виїзді з парковки ресторанного комплексу. А на вході у заклад стояв охоронець зі списком гостей.

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Також біля закладу близько дев’яти годин чергував реанімобіль та дві карети швидкої допомоги. На узбіччі біля місця урочистої події стояла автівка пожежників.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати змоги зафіксувати події на відео. Наприклад, затуляли в’їзд на відкриту парковку ресторану відомчими автівками.

У коментарі програмі «Схеми», начальник Управління державної охорони відмовився повідомити скільки співробітників було задіяно в охоронних заходах на весіллі сина генерального прокурора: «Якщо у мене буде інформація чи будь-які питання про те, що йому загрожує небезпека, то я зроблю стільки людей, скільки треба. Скільки це може бути? Ну, можливо, все управління буде працювати».

Стосовно чергування реанімобіля, Валерій Гелетей повідомив: «Життя є життя. У нас президентам по 80 років. Інколи присутність у такому віці... Ну знову ж таки: щоб всі почували себе комфортно і у безпеці. Не моя робота обговорювати питання про здоров’я, але ми думаємо про все».

Після того, як Луценко та інші посадові особи залишили ресторанний комплекс, журналісти помітили, як заклад залишають люди з обладнанням, схожим на снайперське.

Під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Схем Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: «Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! В темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Журналісти написали заяву у поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.