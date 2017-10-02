У вересні зафіксовано 11 випадків фізичної агресії щодо журналістів – НСЖУ

Упродовж вересня поточного року в результаті моніторингу було зафіксовано 11 випадків застосування фізичної сили щодо працівників ЗМІ, повідомили Радіо Свобода у Національній спілці журналістів України.

Згідно з повідомленням, найбільше – 4 інциденти – були у Києві та області, по 2 – у Одесі та на Донеччині, по одному – на Рівненщині, Полтавщині та в Запоріжжі.

Як повідомили у Національній спілці журналістів, серед тих, хто зазнав нападу у вересні, були журналіст телеканалу «1+1», який зі знімальною групою готував сюжет про незаконних бурштинокопачів на Рівненщині; журналіст Олексій Марченко з Василькова на Київщині, якого, за його словами, побили через розслідування про діяльність одного депутатів; журналіст Михайло Ткач, який зі знімальною групою програми «Схеми» зазнав нападу співробітників УДО під час зйомок.

«Фізична агресія та грубе ставлення до журналістів – вже не дивина для українського медіасередовища. Але принаймні від правоохоронців журналісти мають чекати захисту, а не такої ж агресії, як і від тих же бурштинокопачів-нелегалів», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Невдовзі у НСЖУ пообіцяли презентувати індекс фізичної безпеки журналістів – моніторинг усіх випадків застосування сили, починаючи з січня 2017 року.

Співробітники Державного управління охорони 15 вересня скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанів у Конча-Заспі, що під Києвом. У закладі в цей час перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

Журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача й оператора Кирила Лазаревича під час виконання журналістських повноважень 2 жовтня 2015 року затримали співробітники СБУ. При затриманні застосували силу, заявили журналісти. У них також відібрали і пошкодили техніку. За деякий час журналістів відпустили.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився через інцидент. Під час зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

Начальник УДО пояснив дії своїх підлеглих тим, що «цей військовослужбовець спіткнувся, упав і зачепився за оператора».