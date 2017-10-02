«Схеми» відкидають звинувачення начальника УДО Гелетея у викривленні інформації

Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) відкидає звинувачення начальника Управління державної охорони України Валерія Гелетея у домислах і викривленні інформації у спецрепортажі «VIP-ювіляр: високі гості та «лакеї» Гелетея». Редакція наполягає, що інформація у матеріалі викладена виважено та об’єктивно.

Валерій Гелетей на своїй сторінці у Facebook заявив, що матеріал журналіста програми «Схеми» Максима Савчука нібито «будується на суцільних домислах і викривленій інформації, зводячи наклеп на військовослужбовців Управління державної охорони України» та особисто на нього.

Редакція наполягає, що інформація у матеріалі викладена виважено та об’єктивно.

Валерій Гелетей так прокоментував той факт, що співробітник УДО Олександр Зубко возить членів родини Гелетея: «Військовослужбовець, якого журналісти називають моїм «приватним водієм», проходить військову службу в Управлінні державної охорони України у якості одного з водіїв службового автомобіля. На час святкування мого ювілею, коли у водія були законні вихідні, він у якості особистої послуги два дні надавав короткотривалі приватні водійські послуги моїй родині на особистому автомобілі мого тестя». Зі слів очільника Управління держохорони виходить, що Олександр Зубко зробив виняткову послугу, зважаючи на визначну подію – 50-річчя свого начальника – і добровільно возив його невістку, дружину і сина протягом двох днів, жертвуючи своїми вихідними.

При цьому, у розслідуванні «Схеми» навели факт, який спростовує пояснення Валерія Гелетея. Цей факт зафіксований на відео і продемонстрований у телесюжеті: через місяць після святкування ювілею до однієї зі столичних шкіл під’їхала та ж Audi Q7, за кермом якої був той самий співробітник УДО Олександр Зубко, а на пасажирське сидіння сідав той самий син Валерія Гелетея Віктор.

«Схеми» показали і те, як Віктора привозять до школи цією ж автівкою. Тобто йдеться не про «короткотривалі водійські послуги», пов’язані зі святкуванням дня народження Валерія Гелетея 28 серпня, а про систематичне використання Олександра Зубка у якості водія для родини Валерія Гелетея.

Тепер, власне, щодо декларування автівки вартістю понад 70 тисяч доларів, якою володіє тесть Валерія Гелетея, а користуються діти Валерія Гелетея. Ось що пише про це очільник УДО: «Претензії про відсутність вказаного в сюжеті авто і квартири в моїй декларації взагалі невмотивовані нічим, окрім гонитви авторів сюжету за сенсаційністю. Це майно належить моєму тестю, про що дуже легко можна дізнатися з відкритих джерел. А, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», до членів сім’ї декларанта, яких необхідно зазначати в декларації, мій тесть не належить. Те, що цим майном періодично користуються його онуки, – природне бажання, і нічого протизаконного особисто я в цьому не бачу».

Таким чином, начальник УДО вдається до обвинувачень журналістів у «гонитві за сенсаційністю», але вкотре уникає відповіді на важливе запитання: звідки його 70-річний тесть-пенсіонер дістав у 2016 році більше 70 тисяч доларів для купівлі Audi Q7 2016 року випуску та на 170 «квадратів» у історичному центрі Києва? Адже до виходу на пенсію він тривалий час працював у газконторі в Броварах оператором газорозподільної мережі і ніколи не був зареєстрований як підприємець.

Окремо Валерій Гелетей наголошує, що не повинен був декларувати авто Audi Q7 та квартиру на вулиці Вєтрова, бо вони оформлені на тестя, а «тесть до сім’ї не належить». Утім, закон чітко говорить, що декларуванню підлягає усе майно, яким користуються члени родини, незалежно від того, на кого це майно оформлене. Наприклад, якщо неповнолітній син Гелетея їздить із водієм до школи наAudi Q7, оформленій на дідуся (а це зафіксовано на відео), то це майно на праві користування все одно має відображатись у декларації Гелетея.

Окрім того, варто нагадати, що запит з усіма цими запитаннями редакція «Схем» відправляла на ім’я Валерія Гелетея напередодні виходу програми в ефір, але досі відповіді не отримала.

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