Луценко про весілля сина: шкодую, що працівники УДО не знайшли балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами «Схем»

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що серед сотні гостей на весіллі його сина було щонайменше четверо осіб, які підлягають цілодобовій державній охороні, тому співробітники УДО перебували «за периметром цього сімейного свята», і додав, що «шкодує, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами», коментуючи в ефірі «ТСН.Тиждень» сюжет програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»), в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили Управління держохорони.

«Управління державної охорони має право визначати периметр для безпеки цих охороняємих осіб. Те, що встановлює УДО, є обов’язковим для всіх, включно для журналістів. Проте я шкодую, що журналісти у нас часто перетворюються на нишпорок. Якби вони підійшли до мене і сказали: ми хочемо на весілля, я б їх запросив і навіть пригостив. Проте їм було цікаво познімати з кущів, хто заходить і хто виходить. Вони стали простими папараці. З іншого боку, я шкодую, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами. Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте Управління державної охорони зараз проводить службову перевірку, і в разі якщо воно встановить порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнуті до відповідальності», – сказав Юрій Луценко.

До цього генпрокурор лише один раз прокоментував сюжет «Схем» – він, відповідаючи на запитання одного з користувачів у коментарях у себе на сторінці Facebook, заявив, що має «право на особисте 5-годинне щастя».

Закрита вечірка з нагоди весілля сина генерального прокурора відбулася 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Зокрема, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман з дружинами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, мер Києва Віталій Кличко, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр юстиції Павло Петренко.

Окрім того, журналісти зафіксували на святі сина генпрокурора заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, екс-голову Адміністрації президента, а нині секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна і секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Тут також тут був колишній «регіонал», який голосував за так звані «диктаторські закони 16-го січня», а нині позафракційний депутат Андрій Деркач.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. В результаті оператор «Схем» Борис Троценко отримав струс мозку і пошкодження руки.

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Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Під час зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

Начальник УДО пояснив дії своїх підлеглих тим, що «цей військовослужбовець спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Речник президента України Святослав Цеголко заявив: «Виступ пана Гелетея не означає завершення розслідування. Винні в інциденті з журналістами обов’язково мають бути покарані».

Крім того, комітет Верховної Ради з питань свободи слова і інформаційної політики розглянув на своєму засіданні питання нападу співробітників УДО на журналістів. Голова комітету Вікторія Сюмар висловила сподівання, що службове розслідування нападу буде продовжене.

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.