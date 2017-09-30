Гелетей: не використовую військовослужбовців УДО як «особистих слуг»

Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей назвав наклепом інформацію програми «Схеми» про залучення співробітника УДО як штатного водія у позаробочий час. За твердженням Гелетея, військовослужбовець УДО під час святкування його дня народження надавав водійські послуги у приватному порядку та не на службовому авто, а на авто свого тестя, яке за законом не підлягає декларуванню.

«Військовослужбовець, якого журналісти називають моїм «приватним водієм», проходить військову службу в Управлінні державної охорони України у якості одного з водіїв службового автомобіля. На час святкування мого ювілею, коли у водія були законні вихідні, він, у якості особистої послуги, два дні надавав короткотривалі приватні водійські послуги моїй родині на особистому автомобілі мого тестя», – написав Гелетей у своєму Facebook.

За словами Валерія Гелетея, він не користується послугами охорони військовослужбовців УДО, оскільки за законом не є охоронюваною особою, а військовослужбовець, який його постійно супроводжує у робочий час, виконує функцію помічника та діє виключно в межах своїх функціональних обов’язків:

«Інформація про те, що я використовую військовослужбовців УДО «з метою власної фізичної охорони», абсолютно не відповідає дійсності! Але якщо метою псевдорозслідування було інформування певних замовників про рівень моєї безпеки, то мушу розчарувати: я дуже вправно володію зброєю, яка завжди зі мною», – заявив Валерій Гелетей, пояснивши присутність співробітників УДО на його приватному заході тим, що в цей час там перебували державні службовці, щодо яких УДО зобов’язана виконувати охоронні заходи постійно, де б вони не перебували.

«Мене обурює тиражування у ЗМІ звинувачень у тому, що я використовую військовослужбовців УДО як «особистих слуг». Запевняю, що у нашому колективі панує професійна взаємоповага, кожен військовослужбовець діє виключно в межах своїх посадових обов’язків, тому такі звинувачення принижують, в першу чергу, честь і гідність моїх підлеглих», – написав навальник УДО.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») виявила, що начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей використовує штатного працівника УДО Олександра Зубка як приватного водія для членів своєї родини, хоча це не передбачено законом. Журналісти зафіксували, як Олександр Зубко возить дружину, сина та невістку свого начальника на дорогому автомобілі Audi Q7 2016 року випуску, вартістю щонайменше у 70 тисяч доларів. Цього авто немає у декларації посадовця. Журналісти «Схем» також стали свідками, як 28 серпня Валерій Гелетей масово залучив підлеглих для організації святкування свого ювілею у центрі Києва. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

«Схеми» надіслали запит до очільника УДО, у якому поцікавились, на якій підставі той використовує свого підлеглого як приватного водія для членів родини, чому дорогий автомобіль, на якому возять його сина, відсутній у його декларації, та звідки насправді гроші у його тестя-пенсіонера на цю коштовну автівку. Відповіді на запит до виходу програми в ефір не надійшло.