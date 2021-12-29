Міністр фінансів звільнив радників, що взяли участь у «круглому столі» з нападником на «Схеми» в «Укрексімбанку»

Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля, які були учасниками заходу «Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року» з одним із нападників на журналістів проекту «Схеми» Ігорем Тельбізовим, повідомляє «Детектор медіа».

На «круглому столі», присвяченому інциденту з нападом на журналістів «Схем» у кабінеті голови правління «Укрексімбанку», також були присутні декілька журналістів і ексрадник МОЗ Дмитро Раімов як представник «Агенції кризових комунікацій», що й організувала цей захід.

Колишній начальник департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов є серед обвинувачених за кримінальним провадженням за заявою потерпілих журналістів, яке прокуратура вже передала до суду.

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Подія відбулася 29 грудня у приміщенні Національної спілки журналістів України. В анонсі заходу НСЖУ зазначено, що «до обговорення запрошені учасники інциденту та їх захисники».

Керівниця проекту «Схем» Наталка Седлецька повідомила, що нікого з представників редакції або адвокатів потерпілих не запрошували до участі у заході.

«Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати», – повідомив Сергій Марченко у коментарі для «Детектор медіа».

Як раніше повідомляв «Детектор медіа», на заході ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов заявив, що шкодує через напад на журналістів та назвав ситуацію «ганебною». Після чого повідомив, що збирається стати засновником «стипендіальної програми для журналістів розслідувачів».

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Тельбізов разом з колишнім начальником управління внутрішньої безпеки банку Олегом Осіповим є обвинуваченими у кримінальному провадженні за статтею 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, скоєного посадовою особою з використанням свого службового становища) та статтею 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які спричинили фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень) КК України. Справу розглядає Голосіївський суд столиці.

Разом з ними по справі проходять ексголова правління банку Євген Мецгер та його колишній прессекретар Володимир Пікалов. Їхні дії кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу.

Під час судових засідань ніхто з обвинувачених своєї вини у нападі на журналістів «Схем» не визнав. Наступне засідання призначене на 16:30 17 січня.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.