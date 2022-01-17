Журналісти дали свідчення в суді у справі про напад в «Укрексімбанку»

У Голосіївському суді Києва відбулося засідання у справі про напад на знімальну групу програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), під час якого суд допитав потерпілих.

Журналіст Кирило Овсяний та оператор Олександр Мазур дали свідчення, в яких детально розповіли, що сталося в кабінеті голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера 4 жовтня 2021 року.

Потерпілі також відповіли на додаткові запитання адвокатів обвинувачених – колишнього голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігора Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Олега Осіпова. Жоден з них не визнає своєї провини.

Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Дії Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень».

Потерпілі також оскаржують безпідставне закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею Кримінального кодексу («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

«Потерпілі ставитимуть питання про долучення додаткових доказів, які не були зібрані під час розслідування, – сказав захисник журналістів Анатолій Попов. – У лютому ми очікуємо якийсь рух по 146 статті, яку закрив прокурор. Я сподіваюсь, що ми повернемося до розслідування цієї статті. І там можливе питання про те, чи будуть вони сидіти».

Наступне засідання у справі заплановане на 9 лютого.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.