Напад на знімальну групу Михайла Ткача: трьом особам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у справі про напад на журналістів інтернет-видання «Українська правда», членів знімальної групи Михайла Ткача. Про це 16 лютого поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, група журналістів прибула до VIP-терміналу аеропорту міста Дніпро, де почали знімати репортаж на власні телефони. На території терміналу в той час перебували четверо чоловіків, які вимагали припинити зйомку. Застосувавши силу та погрожуючи ножем, вони отримали доступ до відзнятих відеоматеріалів, які видалили з телефона.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває, встановлюється особа, яка погрожувала вбивством одному з журналістів (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Дніпропетровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

13 лютого у Дніпрі невідомі особи скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів.

15 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що усі особи, причетні до порушення прав журналістів, установлені й будуть притягнуті до відповідальності.