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Усіх причетних до нападу на журналістів УП в аеропорту Дніпра встановлено – Монастирський

Журналіст Михайло Ткач (на фото) повідомив, що 13 лютого було скоєно напад на групу департаменту журналістських розслідувань УП, яку він очолює

Усі причетні до нападу на журналістів видання «Українська правда» 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі встановлені, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені й будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом», – сказав міністр у відеозверненні на сайті МВС.

Монастирський нагадав, що за фактом нападу поліція розпочала два кримінальних провадження: перешкоджання професійній діяльності журналістів та погрози або насильства щодо журналістів.

13 лютого видання «Українська правда» заявило, що невідомі скоїли напад на знімальну групу під час зйомок в аеропорту Дніпра. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що напад скоїли на групу департаменту журналістських розслідувань УП, яку він очолює. Журналісти «Української правди» стверджують, що невідомі люди, які скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача у Дніпрі, супроводжували відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського. Його позиції з цього приводу немає.

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