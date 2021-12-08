ООН: в Україні за два роки зафіксували майже 30 інцидентів щодо журналістів та близько 20 – проти правозахисників

За два рокив Україні зафіксували 29 інцидентів із журналістами та 18 – із захисниками прав людини, зокрема напади та залякування, повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

«Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 29 інцидентів із журналістами, медіа-професіоналами, блогерами та особами, які критикують владу або політику влади. У 22 із цих випадків злочинці вдалися до насильства, у той час як інші випадки включали погрози, підбурювання до насильства, наклепницькі кампанії онлайн та умисний збиток майну», – сказала Богнер на конференції у Києві.

За її словами, напади були спрямовані передусім на журналістів-розслідувачів та медіа-працівників, які висвітлюють політичні теми, пов’язані з корупцією та впровадженням обмежень через COVID-19.

«У більшості випадків злочинці не були притягнуті до відповідальності, що сприяло почуттю безкарності та подальшим нападам», – сказала Богнер.

Крім того, за звітний період фахівці ООН задокументувало 14 інцидентів на 18-ох захисників прав людини, зокрема 10 жінок та 8 чоловіків, які працюють над захистом прав жінок, гендерною рівністю, правами представників ЛГБТ-спільноти, довкілля тощо.

«Лише в одному з цих інцидентів влада визначила і притягнула до відповідальності злочинців», – сказала Богнер.

Водночас управління ООН відзначило підвищення безпеки великих зборів ЛГБТ у великих містах, тоді як щодо менших зборів з «інших чутливих тем» стурбованість залишається, додала вона.

Усього було зареєстровано 21 напад на мирні збори, більшість із яких організовані ЛГБТ-спільнотами, захисниками прав жінок та опозиційними політичними партіями.

«Наш офіс стурбований у зв'язку з обмеженнями вільного вираження критичних та непопулярних думок щодо участі у мирних зборах, чутливих тем та безпеки захисників прав людини в Україні», – сказала Матільда Богнер.

Доповідь щодо громадянського простору та фундаментальних свобод охоплює період з 1 листопада 2019 року до 31 жовтня 2021 року і ґрунтується на інформації, зібраній під час інтерв’ю з жертвами порушень прав людини, свідками та їхніми адвокатами та на основі низки інших даних.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні почала свою роботу в березні 2014 року. Вона здійснює моніторинг, готує публічні доповіді та здійснює адвокацію у сфері прав людини в країні. Спеціалісти з прав людини спілкуються з жертвами та свідками порушень прав людини по всій Україні, зокрема, з окупованих територій.