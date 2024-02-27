Журналіста та оператора «УП» затримала польська поліція. Вони фіксували транзит товарів із РФ і Білорусі

Журналіст-розслідувач видання «Українська правда» Михайло Ткач разом із оператором провели кілька годин під вартою після затримання польськими правоохоронцями – про це повідомило саме видання з посиланням на Ткача.

Як повідомила редакція, Ткач «знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю». До нього та його оператора під’їхали поліцейські, які забрали журналістів до комендатури, також забрали картки пам’яті з камер, телефони та документи.

«На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу. Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела», – йдеться в коментарі Ткача.

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За кілька годин журналіст повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що поліція відпустила його та колегу. При цьому частину відзнятого матеріалу правоохоронці видалили. Ткач розповів, що його допитували представники польських спецслужб, зокрема, щодо його джерел та того, коли планується публікація матеріалу.

«Їх роботу я розумію, але в мене – своя робота. І так з нами давно не поводились. Чотири години без права на дзвінок, без телефонів, і дві години стоячи у дворі комендатури без дозволу сісти, спостерігаючи за тим як твої особисті речі розкидають по капоту», – розповів він.

Ткач також подякував послу України в Польщі та консулу за допомогу.

Редакція «УП» висловила «обурення» тим, що ситуацію із затриманням її журналістів вдалося вирішити лише після розголосу та втручання посольства України в Польщі.

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Посол у Польщі Василь Зварич та міністерства закордонних справ України та Польщі наразі не коментували ситуацію.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.