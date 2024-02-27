У Варшаві на марші фермерів в учасниці забрали плакат, який застерігає від російської пропаганди

На фермерському марші у Варшаві в учасниці відібрали плакат, який застерігає від російської пропаганди.



«Увага фермере, руський в курнику» – з таким транспарантом на протест аграріїв у Варшаві прийшла Аґата Віньська. Вона є фермеркою, зокрема, має пасіку.



На марш жінка одягла светр з левом і синьо-жовтим тризубом. На кепці кольору хакі теж був герб України.



«Ми – поляки, які підтримують фермерів, але також підтримуємо українців. Зараз ми мусимо єднатися у боротьбі з ворогом. Нас підбурює російська пропаганда, хочуть відвернути увагу від війни в Україні і зараз використовують для цього фермерів. Їх використовують для того, щоб переказувати антиукраїнську і антиєвропейську риторику. Ми є з Україною і будемо до перемоги!», – сказала у коментарі Радіо Свобода Агата Віньська.



На запитання кореспондентки, чи не боїться жінка реакції решти учасників маршу, відповіла: «Я не боюся жодних провокацій, ми сильні і ми переможемо».



Побачивши плакат, інші учасники маршу вигукували «бандерівка», «українка» та кликали поліцію. Врешті прийшли організатори маршу і відібрали у фермерки плакат.

У Варшаві триває масовий марш аграріїв. За попередніми даними організаторів, очікується, що в марші фермерів візьме участь 10 тисяч людей. Поліція перекрила вулиці, якими йде марш і прилеглі. Громадський транспорт на кілька годин зупинений.

Напередодні Варшавського маршу фермерів посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що кампанія польських фермерів проти української агропродукції обґрунтована міфами і безпідставна.

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.