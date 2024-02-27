Польща: місцева поліція заперечує затримання журналістів з України

Польська поліція заявила, що не затримувала українських журналістів – про це заявили в поліції Підляського воєводства, яке межує з Білоруссю.

Пресслужба відомства назвала ці повідомлення «фейковими новинами».

«Підляські поліціянти не затримували журналіста з України. Це неправдива інформація», – йдеться в короткій заяві.

Раніше видання «Українська правда» повідомило про затримання журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі.

Як згодом повідомив сам Ткач, його та колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що дя вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Наразі посольство України в Польщі публічно не коментувало ситуацію.