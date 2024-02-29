Прем’єр Польщі не виключає запровадження ембарго на продукти з Росії й Білорусі

Польща вивчатиме досвід впровадження Латвією ембарго на агропродукцію з Росії і, ймовірно, теж застосує подібну заборону, заявив під час спільної прес конференції з прем’єркою Латвії її польський колега Дональд Туск. Цю тему голова уряду має намір сьогодні обговорити на зустрічі з фермерами.

«Хочу, щоб всі добре розуміли, що проблема з надлишком продуктів і збіжжя в Польщі і в Європі, проблема нерівної конкуренції – це не є виключно через імпорт зернових і продуктів з України. Мало хто розуміє, що наш ринок в Європі і Польщі дестабілізований через наплив продуктів з Росії та Білорусі. Отже треба вжити всі можливі кроки», – наголосив Дональд Туск.

Прем’єри обох країн мають намір спільно в Брюсселі переконувати європейські інструкції в необхідності впровадити кращі і безпечніші регуляції для країн Європи щодо імпорту збіжжя і агропродуктів зі східних напрямків, зокрема, Росії й Білорусі.

«Хочемо допомогти Україні, і тут немає жодної різниці між нами, але водночас хочемо стабілізувати ситуацію на наших ринках і захистити наших фермерів», – резюмував польський прем’єр.

Зі свого боку, його латвійська колега Евіка Сіліня додала, що Латвія охоче ділитиметься досвідом у справі запровдаження ембарго на сільськогосподарську продукцію з Росії й Білорусі, якщо Польща вирішить вдатися до таких самих кроків.

22 лютого Сейм Латвії ухвалив рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів з Росії й Білорусі для внутрішнього ринку. Поправки передбачають, що заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі за необхідності може бути продовжена.