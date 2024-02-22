Латвія забороняє імпорт, але не транзит аграрної продукції РФ та Білорусі

Сейм Латвії 22 лютого ухвалив законопроєкт, який забороняє імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі для внутрішнього ринку. Депутати не підтримали поправку, яка також забороняє транзит таких товарів, передає Delfi.

Обмеження на ввезення поширюються на сільськогосподарську та кормову продукцію, яку ввозять безпосередньо з Росії та Білорусі, та на продукцію з цих країн, яку імпортують з інших держав.

Поправки передбачають, що заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі за необхідності може бути продовжена. У пояснювальній записці сказано, що обмеження спрямовані на те, щоб "не дати державним бюджетам країн-агресорів та підприємствам цих країн отримати додаткові доходи від експорту своєї продукції, сприяючи тим самим можливості продовження війни в Україні», зазначає проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».

Латвія – другий за величиною імпортер російської сільгосппродукції.

Керівниця юридичного управління Сейму Діна Мейстер закликала не підтримувати пропозицію партії «Національний союз» про транзит російської сільгосппродукції, оскільки вона суперечить міжнародним зобовʼязанням Латвії та конституції країни, передає Delfi. Зазначається, що такі рішення можна ухвалювати лише на рівні ЄС.

У 2023 році Латвія імпортувала з Росії для внутрішнього ринку понад 423 тисячі тонн зернових продуктів, що на 59,9% більше, ніж у 2022 році. Вартість імпортованих з Росії до Латвії круп у 2023 році досягла 89 мільйонів євро, що на 11,7% більше, ніж у 2022 році.

Водночас країна є одним із найбільших імпортерів російського продовольства для транзиту. Як повідомляє портал латвійських громадських ЗМІ, за 11 місяців минулого року в країну було завезено 1,94 мільйона тонн зернових для транзиту. Цього року обсяг може сягнути 4 мільйонів тонн, передає «Інтерфакс» оцінку міністерства сільського господарства країни.