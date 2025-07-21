Патріархія Грузії заявила про «велике розчарування» рекомендаціями Євросоюзу

Служба зв’язків із громадськістю грузинської Патріархії публікує заяву у відповідь на лист, надісланий уряду Грузії директором Генерального управління Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Беате Гміндер. Він містить вісім рекомендацій, які Тбілісі має виконати для збереження безвізового режиму з ЄС.

Патріархія Грузії пише, що «зміст рекомендацій, даних Європейським Союзом Грузії, викликає серйозне занепокоєння грузинського суспільства і православної церкви», а «останні рекомендації на сьогоднішній день відкрито представляють неприйнятну позицію, яка з одного боку підтримує сімейні традиції і захищає підлітків від пропаганди ЛГБТ, а з іншого боку – викликає розчарування у значної частини населення Грузії».

Йдеться про частину листа, в якому рекомендується скасувати закон «спрямований на захист сімейних цінностей, який обмежує ЛГБТ-пропаганду серед неповнолітніх».

Такий підхід, як заявляють у Патріархії, «повністю суперечить принципам та заявам, які протягом багатьох років поширювалися як представниками країн ЄС, так і високопоставленими дипломатами під час численних зустрічей із вищими ієрархами Грузинської православної церкви. Вони завжди чітко пояснювали, що процес інтеграції Грузії до європейських структур не пов’язаний із пропагандою нетрадиційного способу життя».

Згідно з заявою, під час зустрічей з Католикосом-Патріархом Ілією II було заявлено, що «не буде жодних категоричних вимог та нав’язування будь-яких зобов’язань на шляху країни до вступу до європейських структур, що суперечать нашим традиціям».

Одна з рекомендацій, яку від Єврокомісії отримала влада Грузії, закликає «уникати та скасувати будь-які законодавчі акти, які можуть обмежувати основні права та свободи, суперечать принципу недискримінації та не відповідають європейським та міжнародним стандартам». У Євросоюзі вимагають скасувати закон «Про прозорість іноземного впливу» та законодавчий пакет «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх», а також внести зміни до національної стратегії та плану дій із прав людини з метою повного забезпечення прав ЛГБТК-персон.