Українці, які застрягли на кордоні між Грузією та Росією, протестують проти умов утримання. Що відбувається?

Звіад Мчедлішвілі





Українці протестують проти важких умов утримання на кордоні між Грузією та Росією. Там застрягли десятки колишніх ув’язнених, видворених із Росії. Більшість із них мають проблеми з документами, і на перевірку особистості в Україні йдуть тижні. Весь цей час люди живуть на контрольно-пропускному пункті та повідомляють про нестерпні умови там.



У ніч на понеділок, 21 липня, один із українців, які застрягли на цьому КПП, перерізав собі горло на знак протесту. Йому надали медичну допомогу, і його життю зараз нічого не загрожує.



Громадяни України вимагають від грузинської сторони покращити умови їхнього утримання. Відео протестів на кордоні телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки, передав колишній активіст Євромайдану Андрій Коломієць. Він сам провів десять років у російській в’язниці, був визнаний політв’язнем кілька тижнів тому і повернувся в Україну через Грузію.

На цьому відео українці показують, за яких умов вони живуть. «Ми що, свині – жити тут? Подивіться на це, свинські умови», – коментує зняте людина за кадром.



Після того, як люди почали повідомляти про те, що відбувається з ними в соцмережах і в ЗМІ, розповів Андрій Коломієць, їм дозволили користуватися туалетом у будь-який час і виходити до магазину.

Сам Андрій провів на кордоні кілька днів, і ось що він розповів про ставлення деяких грузинських поліцейських до колишніх в’язнів:

Спочатку я думав, що все буде краще, ніж навіть у Росії, але в результаті вийшло гірше, ніж у Росії

«І ось співробітник починає ніби, ну так би мовити, шмонати, перевіряти сумки тощо, і під час цього він кладе мою наволочку, на яку головою я лягаю, просто на підлогу. І дивиться на мою реакцію. Я йому говорю: не робіть так. Спокійно (говорю), я – людина спокійна, врівноважена, хоч 10 років і відсидів. А він мені каже: а що ти мені зробиш? Я кажу, я так багато чого можу зробити, але сподіваюся, що ми не доводитимемо до цього. А він: ти мені ще щось говоритимеш? Жорстке ось це ставлення, жорстке їхнє розуміння, воно ніби дуже насторожило. Тому що спочатку я думав, що все буде краще, ніж навіть у Росії, але в результаті вийшло гірше, ніж у Росії».



Андрій повернувся до України через Молдову. Але зараз кордони Молдови для колишніх українських ув’язнених закриті. За даними ЗМІ, це сталося тому, що деякі з них нібито залишились у країні без дозволу. Як би там не було, директор благодійної організації Tbilisi Volunteers Марія Бєлкіна підтверджує, що правила в’їзду до Молдови для колишніх ув’язнених посилили:



«Зараз через Молдову можуть виїхати тільки ті люди, які не мають судимості. Це тільки цивільні, які були насильно депортовані з окупованих територій, тільки вони зараз мають право на виїзд. І другий варіант, якщо у людини є чинний біометричний закордонний паспорт, і вона може виїхати кудись, крім Молдови. Тут дуже вчасно зараз має схаменутися українська сторона, постаратися знайти з Молдовою якісь спільні точки перетину, і швидше цю історію вирішити. Поки всі там думають, обговорюють, ходять на збори, люди весь цей час змушені сидіти в огидних умовах».



Загалом станом на сьогодні на кордоні залишаються 95 громадян України. Більшість – колишні ув’язнені, які після повномасштабного російського вторгнення та окупації були насильно перевезені до Росії. Ще частина – це українці, яких судили на російській території. Після виходу з в’язниці їх видворяють на кордон із Грузією, щоб потім вони повернулися до України. Але щоб пройти грузинський кордон, потрібно, щоб їхні особи підтвердила українська сторона. І на це можуть піти тижні.



У зв'язку із ситуацією на кордоні МВС Грузії запропонувало Києву повернути українців повітрям або морем. Сторони продовжують консультації. Заборона на в’їзд видворених із Росії українців до Грузії МВС країни пояснює «інтересами державної безпеки». За словами представників відомства, більшість із них мають серйозне кримінальне минуле і були неодноразово засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.

19 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що з червня Росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, яких доправляють до кордону з Грузією. Внаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні.

Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову

«Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути наших громадян до України», – зазначив Сибіга.

Також міністр додав, що немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих. Щоб уникнути подальших ускладнень, він закликав РФ передавати українських громадян безпосередньо на кордон з Україною: «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що Андрій Сибіга доповів про ситуацію на прикордонні між Росією та Грузією. І зазначив, що дипломати займаються організацією транзиту цих громадян України.



