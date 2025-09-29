Єврокомісарка Марта Кос сподівається на відкриття перемовин щодо першого кластера найближчим часом

Процес скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу завершено і найближчим часом Єврокомісія сподівається відкрити перемовини щодо першого кластера. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, перебуваючи з візитом на Закарпатті.

«Перебуваючи сьогодні на Закарпатті, я починаю свої свій триденний візит до України. Це дуже символічно, тому що саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України, порівнювали його із законодавством Європейського Союзу. Це була дуже вражаюча робота», – сказала Марта Кос.

За її словами, цей процес було здійснено менше, ніж за один рік – опрацьовано понад 100 000 сторінок законодавства.

«Я дуже сподіваюсь на те, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру і отримаємо для цього зелене світло від української Ради», – зауважила Марта Кос, додавши, що результати скринінгу обговорять під час зустрічей у Києві післязавтра.

Під час візиту вона відвідала також словацьку та угорську школи. Вона наголосила, що питання нацменшин – одне з ключових у переговорах щодо вступу України до ЄС. Саме ці питання входять в перший і в останній кластер переговорів.

Кос відзначила, що Закарпаття є справжнім європейським регіоном, де разом із українцями проживають угорці, словаки, чехи та поляки. А для кожної держави-члена ЄС питання національних меншин є надзвичайно важливим.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в серпні заявила, що Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами.

В ЄС є 35 переговорних глав, які згруповані в шість кластерів, які треба «закрити» для того, щоб стати членом блоку. Шість кластерів – це основи (фундаментальні сфери), внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, зелений порядок денний і сталий зв’язок, ресурси, сільське господарство та згуртованість, зовнішні відносини.

Коли країна уніфіковує своє законодавство за всіма цими параметрами, і це визнають усі 27 членів Євросоюзу, тоді країні дають добро на членство в ЄС після процесу ратифікації усіма державами-членами.



