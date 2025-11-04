Єврокомісія згадала про тиск на антикорупційні органи в Україні у звіті щодо розширення

Європейська комісія у своєму новому звіті про розширення за 2025 рік зафіксувала негативні тенденції в Україні, зокрема, зростання тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство.

Звіт буде офіційно представлений 4 листопада о 14:00. Радіо Свобода отримало доступ до документа і ознайомилося з його змістом.

Загалом у звіті Єврокомісія визнає значний прогрес України на шляху до членства в ЄС і відданість курсу реформ навіть у надзвичайно складних умовах війни.

Зокрема, позитивну оцінку отримали ухвалені Україною «дорожні карти» у сферах верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій, а також план дій щодо прав національних меншин.

Разом із тим у звіті наголошується:

«Останні негативні тенденції, включно зі зростанням тиску на спеціалізовані антикорупційні агентства та громадянське суспільство, мають бути рішуче подолані».





Документ перелічує низку прикладів тиску на антикорупційні органи. Згадуються також липневі протести проти закону, що підривав незалежність НАБУ та САП.

«Після протестів всередині країни і міжнародної критики швидко було ухвалено інший закон, який відновив незалежність НАБУ та САП, однак він не усунув низку інших проблемних положень. Зокрема, тих, що дозволяють під час воєнного стану переводити та призначати прокурорів до регіональних прокуратур і Офісу генерального прокурора без конкурсу, а також надають генеральному прокурору доступ до будь-яких матеріалів досудового розслідування (крім тих, що належать до компетенції НАБУ та САП)», – зазначається в звіті.

Комісія підкреслює необхідність подальшого зміцнення незалежності, доброчесності та ефективності судової влади, прокуратури й правоохоронних органів, а також посилення боротьби з організованою злочинністю.

Читайте також: Зеленський заявив, що Орбан блокує Україну в ЄС через вибори

Згадується у звіті і прагнення українського уряду завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Єврокомісія називає таку мету «амбітною» і зазначає, що для її досягнення потрібно прискорити темп реформ, особливо щодо верховенства права.

Україна виконала умови для відкриття кількох переговорних кластерів, йдеться в звіті – зокрема, «основоположних засад», «внутрішнього ринку» та «зовнішніх відносин». Єврокомісія очікує, що до кінця року країна буде готова відкрити три кластери, що залишаються.

У процесі переговорів про вступ до ЄС існує шість переговорних кластерів, які об’єднують 35 тематичних розділів законодавства ЄС. Наразі відкриття перших кластерів для України блокує Угорщина.

Це перший звіт про стан справ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, опублікований новою Європейською комісією, яка розпочала свою роботу наприкінці 2024 року.

У вересні 2025 року Єврокомісія повідомила, що Україна завершила скринінг законодавства в рамках підготовки до переговорів про євроінтеграцію.



