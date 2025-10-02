Зеленський заявив, що Орбан блокує Україну в ЄС через вибори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан блокує Україну в ЄС через вибори.

«Так, у нас є проблеми з Угорщиною. Ми можемо відкрито говорити про це, бо у Віктора Орбана вибори. І я думаю, що це нерозумно. Через свої вибори він блокує шлях великої 40-мільйонної країни до ЄС», – заявив він у Копенгагені.

Цієї заяви Зеленського Орбан не коментував.

Угорський прем’єр вкотре повторив, що Будапешт блокуватиме членство України в ЄС та НАТО.

«Вони хочуть передати Україні кошти ЄС. Вони намагаються пришвидшити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати поставки зброї. Я твердо підтримуватиму позицію Угорщини», – написав прем’єр-міністр Угорщини у своєму дописі в соціальних мережах.

Він також заявив, що не підтримає рішення щодо надання репараційного кредиту для України за рахунок російських активів.

«Бельгія хоче взаємної відповідальності. Ні в якому разі», – відповів він після саміту в Копенгагені на питання журналістів, чи підтримує ідею кредиту.

В Угорщині у квітні наступного року відбудуться парламентські вибори.

Новий парламент формуватиме уряд. У червні видання Bloomberg писало, що Орбан, який з 2010 року очолює уряд, опинився перед реальною загрозою втрати влади через значне зростання популярності опозиційних сил.