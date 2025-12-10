Єврокомісарка Кос перебуває в Україні з дводенним візитом

Комісарка Євросоюзу з політики розширення Марта Кос перебуває в Україні з візитом – про це повідомила пресслужба Європейської комісії 10 грудня.

За анонсом, Кос перебуває в Україні сьогодні й завтра, щоб обговорити вступ країни до ЄС із країнами-членами на неформальній зустрічі міністрів блоку:

«Дискусії також будуть фокусуватися на порядку денному щодо реформ України, зокрема, розвитку верховенства права та зусиль із відбудови, що тривають за підтримки ЄС».

Єврокомісія додає, що сьогодні вранці Кос відвідала одну з теплових електростанцій, яка «неодноразово була мішенню для нападів з боку Росії та відновлюється за підтримки Фонду енергетичної підтримки України».

Очікується, що сьогодні вона спільно з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства. Також вона матиме зустріч із Качкою щодо потреб реформ для вступу України до ЄС.

Завтра, за графіком Єврокомісії, вона приєднається до неформальної Ради із загальних питань у Львові.

Сама Кос та представники українського уряду наразі не повідомляли про її візит.

У листопаді Кос повідомила, що Єврокомісія хоче відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС з Україною та Молдовою попри угорське вето. За її словами, технічну роботу над кластерами можливо виконувати ще до ухвалення політичного рішення за участю всіх країн-членів ЄС, якщо з цим погодиться Рада ЄС.



