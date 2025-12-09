Зеленський заявив про продуктивну зустріч із очільниками ЄС і НАТО в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський назвав продуктивною свою зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентами Європейської ради Антоніу Коштою і Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, який прибув до Брюсселя ввечері 8 грудня, він поінформував лідерів про «ситуацію на дипломатичному треку».

«Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки й посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно», – написав він у соцмережах у ніч проти 9 грудня.

Генсекретар НАТО Марк Рютте, зі свого боку, назвав розмову плідною.

«Сьогодні відбулися плідні переговори з Володимиром Зеленським і лідерами ЄС Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою щодо підтримки подальшого прогресу на шляху до справедливого і тривалого миру для України», – заявив Рютте в дописі у соцмережі X.

Президенти Європейської ради і Єврокомісії наголосили на «непохитній підтримці» України в той час, як тривають мирні переговори.

«Наші пропозиції щодо фінансування обговорюються. Мета – сильна Україна, на полі бою і за столом переговорів. Ми підтвердили президентові Зеленському, що ЄС залишається непохитним і відданим своїм принципам. Суверенітет України має поважатися. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу», – йдеться в їхній заяві.

Деталей переговорів сторони не наводять.

8 грудня в Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського і президента Франції Емманюеля Макрона. За словами Зеленського, на зустрічі обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а РФ план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.