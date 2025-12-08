Доступність посилання

Зеленський: Україна та Європа, ймовірно, до завтра пропрацюють останню версію мирного плану і нададуть її США

«Я думаю, завтра буде план готовий. Ввечері десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо США»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України та Європи будуть працювати над останньою версією плану щодо закінчення війни, ймовірно, до завтра, потім план буде відправлений США.

«NSA (радники з нацбезпеки – ред.) ми залишили. NSA будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз Умєров – NSA європейців з Україною. Я думаю, завтра буде план готовий. Ввечері десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо США», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент зазначив, що від першого до сьогоднішнього плану, який сьогоднi обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

Сьогодні у Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами Зеленського, на зустрічі обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.


