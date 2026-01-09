У Києві Шмигаль і Гілі підписали дорожню карту щодо партнерства в оборонній сфері

Міністр оборони України Денис Шмигаль з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі підписали сьогодні в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

Як повідомив у телеграмі Шмигаль, документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. За словами Шмигаля, це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки угоді про стрічне партнерство між Україною та Британією.

Міністр оборони заявив, що окремо з Гілі обговорили можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння, перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній, посилення захисту українського моря та підготовку до засідання «Рамштайну», яке відбудеться у лютому.

Британська сторона наразі деталей підписаного документа не коментувала.

Візит міністра оборони Великої Британії Джона Гілі відбувся на тлі чергового масованого удару РФ по Україні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. Мер Києва повідомив, що нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.



