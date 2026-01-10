В Офісі президента назвали кандидата на посаду міністра юстиції



Кандидатом на пост міністра юстиції є народний депутат від фракції «Слуга народу» Денис Маслов. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра після зустрічі з депутатом та керівником ОП Кирилом Будановим.

За її словами, учасники зустрічі домовилися про «спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції».

«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку. Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення РФ до відповідальності за збройну агресію. Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях», – написала вона у телеграмі.

Ірина Мудра додала, якщо кандидатуру Дениса Маслова підтримає Верховна Рада, він очолить Мін’юст, висловивши впевненість, що під його керівництвом міністерство може трансформуватися із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі.

Посада міністра юстиції є вакантною після того, як на тлі розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка.

Перед цим Галущенко, коментуючи відсторонення від виконання обов’язків міністра, заявив, що «не тримається за посаду міністра» і вважає, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій».

Герман Галущенко приходив на допит до Національному антикорупційному бюро, але статусу підозрюваного не мав.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.