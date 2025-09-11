Росія обстріляла Суми пошкоджений заклад освіти – голова області

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум, на початку доби 11 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації.

За його даними, основного удару зазнав не житловий сектор, попередньо, ніхто не постраждав. Водночас є руйнування і пошкодження.

Згодом Григоров уточнив, що удар російських військових прийшовся по освітній інфраструктурі Сумщини:

«Внаслідок атаки ворожих БпЛА цієї ночі пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи. Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна».

Читайте також: ОВА: число поранених у Краматорську через обстріли РФ зросло до 6, серед них – двоє підлітків

Голова області додав, що до ліквідації наслідків залучені необхідні служби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



