Як Росія здолала потужну ППО в Києві?

У ніч проти 7 вересня Україна зазнала найбільшої комбінованої ракетно-дронової атаки армії Росії за весь час війни.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, агресор запустив:
- 805 ударних і імітаційних безпілотників;
- 9 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 4 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».
Відомство відзвітувало, що захисники неба знешкодили 751 повітряну ціль.
«Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми локаціях», – зазначили українські військові.
Під ударами були Київ, Суми, Одеса, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.
Найбільші руйнування і жертви були в Києві – за словами президента України Володимира Зеленського, загинули 4 людини, а поранення отримали понад 44. Вперше агресор поцілив в адміністративну будівлю центральної влади – Кабмін, на верхніх поверхах якого почалася пожежа.
За даними спеціалізованого видання Defence Express, пожежа почалася через влучання в будівлю крилатої ракети «Іскандер-К», бойова частина якої не вибухнула. Як зазначили аналітики, загорілося паливо з баків ракети.
Сили ППО, таким чином, збили 4 з 9 ракет «Іскандер» і жодної балістичної.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
