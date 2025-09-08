Як Росія здолала потужну ППО в Києві?

У ніч проти 7 вересня Україна зазнала найбільшої комбінованої ракетно-дронової атаки армії Росії за весь час війни.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, агресор запустив:

805 ударних і імітаційних безпілотників;

9 крилатих ракет «Іскандер-К»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».

Відомство відзвітувало, що захисники неба знешкодили 751 повітряну ціль.

«Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми локаціях», – зазначили українські військові.

Під ударами були Київ, Суми, Одеса, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.

Найбільші руйнування і жертви були в Києві – за словами президента України Володимира Зеленського, загинули 4 людини, а поранення отримали понад 44. Вперше агресор поцілив в адміністративну будівлю центральної влади – Кабмін, на верхніх поверхах якого почалася пожежа.

За даними спеціалізованого видання Defence Express, пожежа почалася через влучання в будівлю крилатої ракети «Іскандер-К», бойова частина якої не вибухнула. Як зазначили аналітики, загорілося паливо з баків ракети.

Сили ППО, таким чином, збили 4 з 9 ракет «Іскандер» і жодної балістичної.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

