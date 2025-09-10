ОВА: число поранених у Краматорську через обстріли РФ зросло до 6, серед них – двоє підлітків

У Краматорську на Донеччині внаслідок російських ударів 10 вересня поранені, за останніми даними, шестеро людей, зокрема двоє підлітків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Третій день поспіль Краматорськ зазнає масових ворожих ударів. Тільки за сьогодні в місті вже шестеро поранених внаслідок 15 обстрілів, у тому числі – два підлітки 16 і 17 років. Росіяни атакують безпілотниками різних типів – і роблять це з регулярними інтервалами, щоб постійно тримати людей у страху», – наголосив він.

Голова ОВА вкотре закликав цивільних жителів евакуюватися в безпечніші області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.