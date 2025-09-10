Сухопутні війська: в Краматорську через обстріл РФ поранені троє, серед них – 16-річний підліток

Унаслідок російського обстрілу по Краматорську 10 вересня зазнали поранень троє цивільних, повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора. Сьогодні, 10 вересня, під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок. За даними поліції, станом на 16:00 унаслідок атаки поранені троє людей, серед них – 16-річний підліток», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.