Сухопутні війська: в Краматорську через обстріл РФ поранені троє, серед них – 16-річний підліток

Наслідки одного з попередніх ударів по центру Краматорська, фото ілюстративне
Наслідки одного з попередніх ударів по центру Краматорська, фото ілюстративне

Унаслідок російського обстрілу по Краматорську 10 вересня зазнали поранень троє цивільних, повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, «Шахеди» та «крила» б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора. Сьогодні, 10 вересня, під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок. За даними поліції, станом на 16:00 унаслідок атаки поранені троє людей, серед них – 16-річний підліток», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

